Ferraz vê Santos na briga pelo título Brasileiro: “Queremos chegar lá”

O Santos estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time da Vila Belmiro venceu com o Grêmio com autoridade por 2 a 1 em Porto Alegre, e deu o primeiro passo rumo a uma temporada na qual o objetivo é a disputa do título, de acordo com o capitão Victor Ferraz. Após a partida, o lateral-direito revelou uma conversa com o elenco para brigar “por coisas grandes”.

“A gente conversou e queremos, sim, chegar no título, queremos brigar por coisas grandes no campeonato. E para conquistar coisas grandes temos que vencer jogos grandes, assim como fizemos hoje contra o Grêmio”, disse Victor Ferraz.

Na Arena do Grêmio, o Santos fez um primeiro tempo seguro, abriu 2 a 0 no placar e controlou as principais ações da partida. Na segunda etapa, porém, o Grêmio melhorou e criou diversas oportunidades de gol, quase todas elas defendidas por Vanderlei, que não conseguiu evitar o tento de Everton, aos 47 minutos do segundo tempo.

“A gente conseguiu se defender bem. Tivemos até que sair um pouco da nossa característica, não por vontade nossa. O Grêmio acabou nos encurralando e a gente foi guerreiro. Estávamos com a linha de cinco bem treinada e é difícil entrar em uma linha de cinco. Então ficamos felizes por começar bem, ganhar fora e temos um jogo difícil, dentro de casa, que se ganharmos dá para embalar”, completou Ferraz.

Com a vitória, o Santos somou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time, aliás, não terá um longo tempo de recuperação, já que volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada, para a estreia na Vila Belmiro diante do Fluminense.