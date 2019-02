Ferraz vê Santos “mais forte” que em derrota e nega “teste de fogo” contra o Palmeiras

No último Palmeiras x Santos no Allianz Parque, em novembro de 2018, o Verdão abriu 2 a 0, sofreu o empate, parecia perto de tomar a virada e conseguiu a vitória com Victor Luis, de falta, em falha de Vanderlei.

Depois da derrota dolorosa, o capitão Victor Ferraz vê o Peixe mais forte para o duelo deste sábado, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Um Alvinegro preparado para ser protagonista mesmo longe de seus domínios.

“Encaixe deles foi melhor, não conseguimos ter a bola, encontraram contra-ataque que é característica forte deles. Voltamos mais resguardados pelos lados, empatamos, quase viramos e tomamos gol de bola parada. Foi um grande jogo e espetáculo, hoje somos bem mais fortes do que éramos naquela época, mesmo com a boa fase do Cuca e há muitos jogos sem tomar gol. Acho que hoje equipe é ainda mais compacta e intensa e pode chegar lá e ganhar o jogo”, disse Victor Ferraz, em entrevista coletiva.

“Possível é, vamos tentar conseguir isso (protagonismo) Devem estar procurando maneiras de se prevenir, não devem querer deixar outro time ir lá e tomar as rédeas do jogo, equipe grande, com jogadores que gostam de ficar com a bola. Nosso estilo não muda, independentemente do jogo. Queremos fazer com que o jogo seja agradável, de que os fãs e quem gosta de futebol passem a querer cada vez mais ver o Santos. E além do mais, conseguir resultados”, completou.

O camisa 4 santista não vê favoritismo e nega uma “prova de fogo” da equipe sob o comando de Sampaoli.

“Todo jogo tem grau de importância grande. Palmeiras é um clássico, como foi Corinthians e São Paulo. Se eu dissesse que sim, diria que Palmeiras é especial, mas é do mesmo nível dos dois. Vamos tentar fazer nosso jogo e vencer. Atual campeão brasileiro, mas a importância é a mesma dos outros clássicos”, afirmou.

“Não diria favorito, chegamos com mais pontos nesse momento, surpreendendo muita gente, mas não acho que por conta disso, de seis ou sete jogos a mais, uma equipe duvidosa para grande parte da imprensa passa a ser favorito contra o time mais badalado do Brasil. Clássico não tem favorito, é do dia, coração, vontade, confiança e quem tiver no melhor dia vai sair vencedor”, concluiu.

Victor Ferraz é um dos prováveis poupados do Santos contra o Palmeiras. Depois do clássico, o Peixe enfrentará o River Plate-URU na terça-feira, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Sul-Americana. Em Montevidéu, o resultado foi 0 a 0.

