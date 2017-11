Ferraz se coloca à disposição para ser meia no Santos: “Posição legal”

Victor Ferraz deve ganhar uma nova função no Santos contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a ausência de Bruno Henrique, suspenso, o técnico Elano pode optar por escalar o time titular com o camisa 4 como meia armador.

Lateral-direito de origem, Ferraz já atuou na posição no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, na Vila Belmiro. Ele aprovou a nova função e se colocou à disposição do treinador santista.

“Para muitos aquilo foi surpresa, mas para mim não. Elano treina muito e não é de inventar. Tudo que vocês verem foi treinado. É uma posição legal de jogar, fico mais perto do gol, posso marcar teoricamente um pouco menos para ter um lateral depois de mim. Estou à disposição do Santos e do Elano para a posição que for. Já joguei na esquerda também”, explicou camisa 4.

Teoricamente, Jonathan Copete entraria na vaga de Bruno Henrique. Porém, o colombiano vive má fase e vem sendo alvo de críticas da torcida. Caso Ferraz assuma o meia, Lucas Lima ficaria aberto na ponta e Daniel Guedes seria o titular na lateral direita.

No treino desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, Elano não esboçou a equipe que começará jogando contra a Chape. A definição será feita nos treinamentos de sábado e domingo.