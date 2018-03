Ferraz revela ‘bronca’ da esposa e se diz louco para voltar ao Santos

Victor Ferraz está cada vez mais perto de retornar ao Santos. O lateral-direito está em fase final de recuperação de luxação no ombro direito, sofrida no dia 28 de janeiro, em empate por 1 a 1 com o Ituano, no Pacaembu.

O lateral-direito treina normalmente no CT Rei Pelé e aguarda pelo recondicionamento físico e técnico. É possível que ele atue contra o Nacional-URU, quinta-feira, pela Libertadores, e provável que esteja à disposição no domingo, diante do Botafogo, pelo Campeonato Paulista.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Ferraz revelou uma “bronca” de sua esposa Vanessa e disse estar louco para voltar a atuar pelo Peixe.

“Eu conversei com a Vanessa, minha esposa, e ela me cobrou sobre eu chegar no clube 8h e em casa às 19h todo dia. Quem está no departamento médico acaba trabalhando mais, praticamente sem folga”, afirmou.

“A expectativa é gigante, ansiedade bate forte. Eu estou louco para voltar nessa reta final, sei da parcela de contribuição que eu posso dar a equipe em jogos grandes. Libertadores, reta final de Paulista… Estou me esforçando muito para estar nesses grandes jogos”, completou.

Victor Ferraz vem sendo substituído por Daniel Guedes. O Menino da Vila vive boa fase e a tendência é que seja mantido pelo técnico Jair Ventura para o decorrer da temporada.