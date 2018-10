Ferraz põe Santos na briga por vaga na Libertadores: “Nosso objetivo”

A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians no Pacaembu colocou o Santos de vez na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. A afirmação é do lateral direito Victor Ferraz, que explicou a comemoração dos jogadores com a torcida após o apito final do clássico do último sábado.

“O Pacaembu estava lotado, uma festa muito bonita, jogo na chuva. E aqui ficou marcado aquele jogo da Libertadores, aquela eliminação estranha, com a Conmebol dando a vaga para o outro time”, afirmou o jogador.

Ferraz se refere à decisão da entidade de punir o Santos com uma derrota por 3 a 0 para o Independiente em função da escalação irregular de Carlos Sánchez no jogo de ida, na Argentina, que terminou sem gols. Na volta, no Pacaembu, o novo empate por 0 a 0 confirmou a classificação da equipe adversária.

“Voltar aqui em um momento de bastante alegria, vencendo o clássico e encostando de vez no G6, o que para muitos parecia impossível, foi um momento de extravasar e comemorar com eles (torcedores), que merecem demais”, explicou.

Com a vitória, o Santos permaneceu no sétimo lugar, mas agora com 42 pontos, três a menos que o Atlético-MG, primeiro clube dentro do G6. O Galo joga neste domingo contra o América-MG, no Independência, como mandante.

“É uma vitória que deixa a gente mais próximo. Sabíamos que, se a gente não vencesse, o Atlético-MG poderia abrir nove pontos e ficaria muito difícil. Hoje estamos a três (pontos) e os pressionamos um pouco”, celebrou Victor Ferraz.

Caso não termine o Brasileiro entre os seis melhores, o Santos pode conquistar a vaga com o sétimo lugar, caso Palmeiras ou Grêmio, semifinalistas da Libertadores, sejam campeões.

“Ainda tem dois times brasileiros na Libertadores. Se vencerem, abre a vaga no G7, que é onde estamos hoje. Voltar à Libertadores é o nosso grande objetivo, para que no ano que vem a gente possa jogá-la de uma forma diferente”, concluiu.