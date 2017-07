Ferraz e Vladimir desfalcam Santos contra o Vasco; Vanderlei é dúvida

O técnico Levir Culpi terá mudanças na equipe que encara o Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Vladimir e Victor Ferraz não irão viajar com a delegação do Santos para o Rio de Janeiro.

O lateral-direito segue com dores no joelho esquerdo e está praticamente descartado para o duelo. A comissão técnica do Peixe espera contar com o camisa 4 na partida contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

Já Vladimir sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante treinamento da última quinta-feira e será desfalque pelas próximas semanas. Para completar, o titular Vanderlei segue com dores na região do glúteo e é dúvida para o confronto deste domingo.

Caso Vanderlei não esteja à disposição, o jovem João Paulo, terceira opção e que fez apenas dois jogos entre os profissionais na carreira, será o escolhido para entrar em campo no Rio de Janeiro.

Em contrapartida, Lucas Lima e Copete, que levaram o terceiro amarelo contra o São Paulo e cumpriram suspensão diante do Galo, voltam ao time comandado por Levir Culpi.

Sendo assim, o Santos entrará em campo diante do Vasco com: Vanderlei (João Paulo); Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.