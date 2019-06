Felippe Cardoso volta a recusar Série B e se reapresenta em horário diferente no Santos

Felippe Cardoso não se animou com o interesse do América-MG. Antes, ele havia recusado investidas da Ponte Preta e Vitória. Mesmo afastado no Santos, o atacante não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 20 anos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em horário diferente dos demais – quem está nos planos do técnico Jorge Sampaoli treinará às 15h30.

Felippe havia perdido espaço com Sampaoli antes mesmo de se recusar a jogar pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Depois desse ato de indisciplina, a situação piorou e parece irreversível.

O Peixe irá orientar Felippe Cardoso a sair, porém, o desejo final é do atleta. E, até agora, a decisão é de ficar e tentar recuperar o espaço perdido, mesmo que seja em atividades que Jorge Sampaoli mal acompanha.

Contratado em 2018 junto à Ponte Preta, Felippe Cardoso tem 20 anos e vínculo até outubro de 2023. Ele só atuou sete vezes na temporada.

