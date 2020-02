Felipe Jonatan promete Santos com uma “cara nova” contra o Palmeiras

Depois de um empate com a Ferroviária e uma derrota para o Ituano, o Santos chega pressionado para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 16h, no Pacaembu. Felipe Jonatan reconhece que o Peixe vive mal momento, porém projeta uma equipe com uma postura diferente para o clássico. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o lateral-esquerda garantiu que o Alvinegro Praiano entrará em campo com uma “cara nova”

“Foi uma semana de muito trabalho. Viemos de um resultado negativo, mas conseguimos manter o que Jesualdo tem pedido nos treinamentos. Então foi uma semana cheia com muita produtividade, conseguimos assimilar ainda mais o trabalho dele. Tenho certeza que no clássico o time será diferente, mais aguerrido. Sei que todo atleta vem aqui falar as mesmas coisas, mas tenho certeza que o Santos terá uma nova cara dentro de campo. Vamos fazer um grande clássico”, afirmou o jogador.

Perguntado sobre a dificuldade que o elenco está demonstrando para assimilar as ideias de Jesualdo Ferreira, Felipe Jonatan fez questão de destacar a diferença dos trabalhos entre o português e Jorge Sampaoli.

“É uma pergunta que nos fazemos aqui dentro. O clube manteve o plantel, é um grupo que se ama como irmãos. In felizmente, ou felizmente para o Santos, o trabalho de Jesualdo é totalmente diferente do que o do Sampaoli, que era menos reservado na parte defensiva, o time ficava mais exposto. Nessa semana o Jesualdo pediu mais agressividade. Amanhã será diferente, sem esperar passivamente o outro time”, pontuou Felipe Jonatan.

“Temos que colocar o DNA ofensivo do Santos, para frente. A gente respeita por ser um clássico, sabemos da perspectiva que a partida pode dar. Infelizmente vivemos um mal momento, mas tudo pode mudar. O foco é colocar o DNA ofensivo do Santos”, completou.

Depois de sete partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Santos ocupa a liderança do grupo A, com 11 pontos somados. Após o clássico contra o Palmeiras, o Peixe terá pela frente o Mirassol, na Vila Belmiro.