Felipe Jonatan pede permanência de Sampaoli no Santos: “Mais cinco anos”

Nesta quarta-feira, Paulo Autuori, superintendente de futebol do Santos, revelou que a permanência de Jorge Sampaoli é incerta. Apesar das eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana, o treinador faz um trabalho consistente e é muito querido pelo elenco da Vila Belmiro.

Em entrevista coletiva concedida também nesta quarta, no CT Rei Pelé, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan expressou seu desejo de que o treinador fique para a próxima temporada.

“Por mim ele ficaria mais cinco anos. Eu acho que o elenco do Santos é sim qualificado. Claro que não tem tantas estrelas como o Palmeiras e Flamengo, mas nós temos excelentes jogadores. O trabalho dele tem sido muito bom e, por conta disso, nós sabemos que vão chegar diversas propostas para ele. Espero que ele decida o que for melhor”, comentou.

Após um primeiro turno consistente, o Santos oscilou na segunda metade do Brasileirão e viu outras equipes encostarem na tabela. De olho em uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América, o Peixe precisa vencer a partida prevista para esta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Bahia, na Vila Belmiro. A joia santista falou a respeito do duelo.

“O primeiro objetivo do Santos hoje é conquistar uma vaga direta para a próxima Liberta. Com todo respeito ao Bahia, mas é de suma importância que a gente ganhe esse jogo. Precisamos retomar o ritmo das vitórias contra o Bahia. Na rodada seguinte, contra o Botafogo, é muito importante que a gente vença também”, completou.

Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a quarta colocação e está apenas três pontos na frente do São Paulo. Perguntado a respeito da rivalidade e das chances do Tricolor Paulista na competição, Felipe Jonatan agiu com naturalidade e lembrou da importância do time focar apenas nas próprias atuações.

“Claro que a rivalidade entre São Paulo e Santos é muito grande, mas a gente liga muito para o que eles estão fazendo. O Sampaoli sempre fala que nós precisamos focar no nosso time, nosso desempenho. Até porque, nós dependemos apenas dos nossos resultados para conquistar a vaga direta na Libertadores. O São Paulo está encostando sim, mas, se a gente vencer, vamos terminar na frente”, finalizou.

