Felipe Jonatan impressiona Sampaoli em primeiro treino pelo Santos

Mesmo sem ser anunciado oficialmente, Felipe Jonatan participou do primeiro treino pelo Santos na última quarta-feira, no CT Rei Pelé.

E o novo lateral-esquerdo chamou a atenção de Jorge Sampaoli. O técnico se impressionou com o desempenho do jogador de 21 anos em trabalho em campo reduzido.

A comissão técnica de Sampaoli vê muita velocidade e técnica no lateral, com destaque para o apoio, mas sem comprometer na defesa. Ele foi aprovado sem restrições pela equipe de análise de desempenho.

Jorge Sampaoli quer utilizá-lo já contra o Palmeiras, sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A ideia é poupar Copete pensando na partida diante do River Plate-URU, terça, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Sul-Americana – Felipe não foi inscrito a tempo.

O Peixe prevê o anúncio de Felipe Jonatan até sexta-feira e correrá para inscrevê-lo a tempo do nome aparecer no BID da CBF até 19h, horário-limite.

