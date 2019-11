Felipe Jonatan comenta titularidade e desentendimento de Jorge no Santos

Titular na goleada do Santos sobre o Cruzeiro por 4 a 1, no último sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Jonatan concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e comentou sobre a briga por posição na lateral esquerda, além da situação de Jorge com o restante do elenco.

‘Não passou nada, Jorge vinha treinando normalmente, não ficou fora de nenhum treino. Trabalhei como titular, teve um treino com o Pituca. É questão do treinador mesmo. Questão com Sasha está normalizada, pediu desculpa. Têm se falado nos treinamentos. Foi opção do técnico eu ser titular e espero ter sequência boa”, explicou Felipe.

Jorge não foi relacionado para enfrentar a equipe mineira no último final de semana. O lateral vinha de sequência de sete partidas como titular, até o incidente com Sasha durante o clássico contra o São Paulo, quando o lateral apontou um dedo na cara do atacante ao fim do 1º tempo.

Escolhido para começar na lateral, Felipe Jonatan não jogava na posição desde o início de setembro, em empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, pela 18ª rodada do Brasileirão. “É um ponto que eu queria tocar. Me dificultou um pouco, mas acho que tive bom desempenho”, avaliou.

“Tenho que evoluir na marcação, mas participar em outras posições, nos treinamentos também. Semana do Cruzeiro treinei a semana toda como lateral. Com a rodagem e trabalho feito, se eu tiver sequência boa vou me adaptar bem”, seguiu o atleta de 21 anos.

Independente de ter atuado no sábado, Felipe não se considera titular de Sampaoli. “Sempre trabalhei com humildade. Sei que o titular é o Jorge. Quero minha posição, é a briga sadia. Até o Luan Peres. Quem estiver melhor e melhor adaptado, se doar mais, conquistará o objetivo da titularidade”, pontuou.

O Santos é o segundo colocado do Brasileiro com 68 pontos, mesmo número do Palmeiras, que fica atrás na tabela devido ao número de vitórias. O Peixe já está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores.