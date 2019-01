Felipe Aguilar aparece no BID e já pode estrear pelo Santos

Felipe Aguilar está regularizado para atuar com a camisa do Santos. Nesta sexta-feira, o nome do zagueiro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e dessa forma, fica liberado para defender o Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista.

Com a regularização, Aguilar aparece entre as opções do técnico Jorge Sampaoli para o clássico diante do São Paulo, no próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão.

O zagueiro, que veio do Atlético Nacional foi contratado na última quinta-feira por R$15 milhões, e desde então vem treinando sem limitações junto ao grupo, apenas esperando pela regularização que veio nesta sexta-feira. Além dele, o goleiro Everson já havia aparecido no BID e também está liberado para atuar com a camisa santista.