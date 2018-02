Família de Dodô é trunfo do Santos em negociação; entenda

O Santos negocia a contratação de Dodô, da Sampdoria-ITA. E a família do lateral-esquerdo revelado pelo Corinthians é um trunfo do Peixe nas tratativas com o clube italiano pelo empréstimo até o fim do ano, com valor de compra fixado.

Os familiares de Dodô são santistas e torcem pelo desfecho positivo no negócio. O jogador de 26 anos tem interesse em retornar ao futebol brasileiro e vê o alvinegro como ótima opção. Na Sampdoria, ele não vem sendo utilizado.

Dodô viria para resolver a carência na lateral esquerda do alvinegro. O titular Caju e o reserva Romário não fizeram boas atuações na temporada. O Santos busca um substituto para Zeca, que entrou na Justiça contra o clube em outubro de 2017.

Dodô foi revelado pelo Corinthians e acabou emprestado ao Bahia antes de ser negociado com a Roma e passar pela Internazionale. Ele coleciona convocações para seleções brasileiras de base.

O Santos contratou três reforços para a temporada: Romário, Eduardo Sasha e Gabigol. Além de um lateral-esquerdo, o Peixe procura um lateral-direito, um volante, um meia e um centroavante para fechar o elenco.