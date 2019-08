Expectativa do Santos por Veríssimo não se cumpre; Roma avalia contratação

O Santos vê Lucas Veríssimo como principal “produto” nesta janela internacional de transferências, mas o zagueiro ainda não recebeu qualquer proposta oficial.

Entre as sondagens, a mais forte foi da Roma. O clube italiano, porém, parou em uma consulta. Veríssimo e Léo Pereira, do Athletico-PR, são alternativas para o caso de insucesso por jogadores de renome – casos de Alderweireld, do Tottenham, e Lovren, do Liverpool, ambos do futebol da Inglaterra.

Os representantes Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio, o Cidão, mantém contato frequente com o presidente José Carlos Peres. A última pedida foi de 12 milhões de euros (R$ 53,3 mi), valor considerado irreal diante do atual cenário do mercado europeu.

Fora do país, o agente Federico Pastorello tem autorização para negociar Veríssimo. Os empresários acreditam que 10 milhões de euros (R$ 44,4 mi) seria uma quantia justa.

O atleta revelado na base do Peixe foi protagonista em duas das três janelas em 2018. Na primeira, ficou perto de reforçar o Spartak Moscou-RUS. Na segunda, bem próximo de fechar com o Torino. Outras equipes como Saint-Éttiene, Nantes e Lyon, da França, Stuttgart, da Alemanha, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse.

O contrato de Lucas Veríssimo vai até 30 de junho de 2022. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Ele possui 132 jogos pelo Peixe.

