“Exceções” no Santos, Cleber e Longuine procuram clubes para sair

Cleber e Rafael Longuine estão à procura de clubes interessados. A dupla quer deixar o Santos por empréstimo. Eles não são utilizados pelo técnico Jair Ventura.

Jair usou a grande maioria do elenco, mas o zagueiro e o meia apenas treinam. O primeiro até foi inscrito no Campeonato Paulista, porém, não entrou em campo. O segundo acabou nem relacionado. Dentre os experientes, todos entraram em campo. E jovens como Diego Pituca e Gabriel Calabres não estrearam na temporada.

Cleber foi procurado por Sport e Paraná, priorizou a permanência no Santos, mas soube que não está nos planos. A reintegração do volante Leandro Donizete, com ele ainda escanteado, é um dos planos para a vontade de sair.

Longuine recebeu sondagens de algumas equipes da Série B, mas prioriza a primeira divisão do futebol brasileiro. Ele prefere ficar do que apostar em um projeto não tão vantajoso tecnicamente e financeiramente.

Cleber e Rafael Longuine foram emprestados ao Coritiba no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017. O zagueiro foi titular absoluto. O meia começou jogando, não se destacou tornou-se reserva.