Ex-Santos é convocado para a Itália sub-20 e comparado com Hernanes

André Anderson é mais um candidato a Menino da Vila sem sucesso no Santos e valorizado na Europa, como Felipe Anderson (West Ham) e Emerson Palmieri (Chelsea).

O meia deixou o Peixe em agosto de 2018 por 400 mil euros (R$ 1,6 mi) rumo a Lazio-ITA. Seu contrato iria até outubro e não houve acordo pela renovação – o Alvinegro ficou com 20% dos direitos econômicos.

Sem espaço na Lazio, o jovem de 19 anos foi emprestado ao Salernitana, da segunda divisão do futebol italiano, e tem sido destaque. São dois gols em quatro jogos na temporada e a convocação à seleção sub-20 da Itália.

“Sempre quando se joga em um clube como o Santos temos expectativas muito grandes, é um grande clube, fui formado lá e tenho prazer de ter vestido a camisa alvinegra. Mas achei que era hora de buscar novos objetivos, respirar novos ares e não me arrependo pois tem sido um aprendizado muito importante pra minha vida profissional”, disse André, à Gazeta Esportiva.

“O Santos é um grande time e não considero um erro não ter jogado lá como profissional. Sei que dei meu melhor todas as vezes que entrei em campo para representá-lo e levo até hoje lembranças ótimas de profissionais e companheiros de lá”, completou.

Brasileiro e meio-campista da Lazio? As comparações com o ídolo Hernanes, foram inevitáveis.

“Por algumas semelhanças nos movimentos acabam fazendo essa comparação, mas estou aqui pra ser o André, estou aqui para construir minha história e representar muito bem a camisa da Salernitana. Fico feliz, mas ao mesmo tempo não tenho em mente essa comparação. Sempre viso ser eu e dar o meu melhor dentro de campo”, concluiu.

André Anderson foi o artilheiro santista no Campeonato Paulista Sub-17 de 2016, com 15 gols, e assinou contrato profissional com o Santos no mesmo ano, em novembro. Mesmo com a preferência pela renovação, o Peixe não conseguiu a permanência depois de diversas reuniões.

