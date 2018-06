Ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira lança livro sobre o título de 2002

O ex-presidente do Santos e atual mandatário do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, lançará um livro sobre a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. “O “Das arquibancadas à presidência 2002”, uma autobiografia, terá o primeiro evento no dia 11 de junho, das 18h30 às 21h30, no Ginásio Poliesportivo da Unisanta, com a presença de comissões técnicas e jogadores do título.

O livro foca na paixão do ex-presidente com o clube, desde os primeiros anos da infância, a relação com os tios (que torciam para outros clubes) e com o pai, o inesquecível Milton Teixeira, que também foi um presidente vencedor no Santos.

Após investir em jogadores mais experientes e consagrados no novo milênio, mesclando também com atletas bem jovens, já sem recursos, a diretoria resolveu apostar definitivamente nos talentos revelados pela casa, como Diego e Robinho. Naquele ano a equipe passou a ser treinada por Emerson Leão, recém-saído da Seleção Brasileira. É ele quem assina o prefácio da obra. Aquele foi o último campeonato realizado no sistema de mata-mata.

Além do prefácio de Leão, a obra tem a capa produzida pelo artista plástico Renato de Lone e apresentação da professora Katya Patella. Parte da renda adquirida com o livro será destinada a instituições beneficentes da Baixada Santista.