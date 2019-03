Everson impressiona Sampaoli, “ganha” rodízio e pode virar titular no Santos

Everson tem impressionado o técnico Jorge Sampaoli no dia a dia de treinamentos no Santos. A boa atuação no clássico contra o Palmeiras ratificou a avaliação positiva do argentino.

O desempenho fez com que o goleiro “ganhasse” um rodízio no Peixe. Ele será titular, a princípio, na Copa do Brasil, com Vanderlei no Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro.

“Joga contra o América-RN (dia 7, no Pacaembu) e depois deve seguir na Copa do Brasil (se o Santos avançar). Vanderlei fica no Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista”, disse o preparador de goleiros Arzul, à Gazeta Esportiva.

Sampaoli acredita que, além do rendimento similar debaixo das traves, Everson tem mais a oferecer que Vanderlei ao sistema de jogo. O atual titular tem melhorado com a bola nos pés, mas, na visão do treinador, o reserva faz isso naturalmente, sem grande esforço.

A comissão técnica viu falha de Vanderlei no gol da classificação do River Plate-URU na Sul-Americana, na última terça-feira. Diego Pituca perde a bola na frente e cede o contra-ataque, a defesa se posiciona mal e Da Luz sai sozinho. O camisa 1 não estava adiantado, titubeou, demorou a sair e foi facilmente driblado.

Contra o Palmeiras, Everson atuou quase como um líbero no segundo tempo, liberando Yuri, até então um terceiro zagueiro, para o meio-campo. A sugestão foi dada pelo próprio goleiro a Sampaoli. A leitura tática agradou ao comandante.

“Foi uma questão tática, gostamos da saída de três e Yuri estava afundado e eu acabava apertado. Falei para o Yuri adiantar e eu fazer o terceiro homem, e ele concordou. Yuri foi flutuar e eu fiz o terceiro homem com a bola nos pés”, disse o goleiro na ocasião.

Sampaoli sabe da idolatria de Vanderlei e dá tempo ao goleiro para evoluir em mais fundamentos, porém, já analisa a vaga de titular para Everson em um futuro próximo. Se assim for, o camisa 1 ficaria com as partidas de mata-mata.

