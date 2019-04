Everson diz que expulsão não justifica derrota do Santos para o Atlético-GO

Everson não vê a expulsão de Gustavo Henrique como justificativa para a derrota do Santos por 1 a 0 para o Atlético-GO na noite desta quinta-feira, em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo aos seis minutos do segundo tempo. O gol da vitória atleticana, de Jorginho, ocorreu aos 37 da etapa final.

“(A expulsão) Não justifica o placar, mas atrapalha. Poderíamos mesmo com um a menos termos feito um melhor jogo. Infelizmente sofremos o gol e agora temos que reverter esses dois jogos (Corinthians e Atlético-GO)”, disse Everson, ao SporTV.

O Peixe terá duas decisões na próxima semana. Primeiro o Corinthians, segunda-feira, no Pacaembu, e depois o Atlético-GO, quinta, na Vila Belmiro. Em ambos os casos, o Alvinegro precisa de vitória simples para os pênaltis e dois gols de diferença para avançar à final do Campeonato Paulista e quarta fase da Copa do Brasil, respectivamente.