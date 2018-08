Eufórico com jovens, Cuca analisa reforços e vibra por sequência de visitante no Santos

Apresentado como técnico do Santos nesta terça-feira, Cuca se disse eufórico por trabalhar com jovens de talento no Peixe. O técnico vai morar no CT Rei Pelé nos próximos dias para encontrar soluções rápidas ao time que está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores da América.

“Tem muitos bons (jogadores), é um celeiro, aqui brota e é o melhor lugar. Eu gosto de trabalhar com jovens e fico eufórico de trabalhar com esses valores. Momento não é propício, mas vai vir. Na arrancada, teremos não só Rodrygo, mas outros com condições de titularidade. Não importa a idade, quanto ganha, se estiverem jogando bem vão ser titulares”, disse Cuca.

Enquanto espera pela projeção de mais jovens no Peixe, Cuca analisa os reforços contratados para o segundo semestre: Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González.

“São três vencedores, dois disputaram Copa do Mundo e foram titulares. Outro jovem no Dínamo que foi artilheiro no Guaraní, primeiro ano foi bem (na Europa) e depois teve uma caída. De velocidade pelos lados e vem um pouco atrás, é interessante, com outros mais experientes… O Santos tem carência de um meia. Quando falei de desequilíbrio, essa posição dá para sentir que é desequilibrada. Jogam ofensivos e recompõem, vamos torcer para que possam prontamente desenvolver, sem tempo grande para adaptação. Vamos ver se para o final de semana se estiverem no BID. Vamos ver nos treinos para que tenham condição ideal”, analisou o treinador.

Por fim, Cuca minimizou a sequência como visitante do Santos nos próximos jogos. Das sete primeiras partidas, cinco serão como visitante.

“Não é ruim. Dá para recuperar seu grupo, não é bate e volta. Jogadores vão ficar p…, mas não faz mal. Vamos ficar direto e depois a gente passa, quando as coisas estiverem certinhas damos uma folguinha”, concluiu.

O Santos enfrentará Cruzeiro (em casa), Botafogo (fora), Ceará (fora), Atlético-MG (fora), Cruzeiro (fora), Sport (casa) e Independiente (fora).