À espera de visto, Bruno Henrique diz que não vê a hora de voltar ao Santos

Bruno Henrique está em fase final de recuperação de contusão na retina do olho direito no Santos. O atacante aguarda pelo visto para viajar aos Estados Unidos em uma avaliação final antes de ser liberado para atuar. A ansiedade é grande.

“A ansiedade está grande para voltar a jogar. Esse ano tive a infelicidade de poder atuar por menos de 15 minutos por conta da lesão e desde então venho focado exclusivamente na minha recuperação. Foi uma lesão grave, poderia até ter perdido a visão, mas o pior já passou. Fiz alguns treinamentos com o grupo, venho me sentindo bem e não vejo a hora de voltar a defender o Santos. Mas é preciso ter calma, para não pular etapas e voltar apenas quando estiver 100%”, disse o jogador.

Bruno Henrique será avaliado por especialistas do Johns Hopkins Wilmer Eye Instituto, em Baltimore, o maior centro de oftalmologia do mundo. O presidente José Carlos Peres explica a decisão.

“O Bruno Henrique tem a previsão de fazer um exame nos Estados Unidos. Em uma instituição de 100 anos. Eles têm equipamentos que nós não temos no Brasil. É a coisa mais natural do mundo passar por um exame até para ajustar o tratamento”, afirmou Peres.

Enquanto aguarda pela aprovação do documento no Consulado, Bruno participa de alguns treinamentos com o elenco principal do Peixe, mas sem contatos físicos mais intensos com os companheiros. O departamento médico do Santos já liberou o atleta.