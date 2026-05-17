Santos tem Neymar e mudanças para enfrentar o Coritiba no Brasileirão; veja escalações

O Santos está escalado para o duelo deste domingo, contra o Coritiba, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Para este compromisso, o técnico Cuca promoveu mudanças e conta com reforço no banco.

O lateral direito Igor Vinícius apresentou febre durante a manhã e, por conta disso, foi cortado da partida. Mayke, portanto, começa jogando no setor. No meio-campo, Willian Arão e Gustavo Henrique serão titulares nas vagas de João Schmidt e Oliva, que começaram no último jogo. Gabigol fica no banco, e Moisés começa jogando no ataque ao lado de Neymar.

O camisa 10 tem a última chance de convencer Ancelotti a incluir seu nome entre os convocados para a Copa do Mundo deste ano. No banco de reservas, ele tem o retorno do zagueiro Luan Peres, que se recuperou de uma lesão na mão.

⚫⚪ Escalação do Santos

Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Adonís Frías e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Bontempo e Rollheiser; Neymar e Moisés.

Técnico: Cuca

Desfalques: João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano (lesão muscular na coxa direita), Zé Rafael e Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).

🟢⚪ Escalação do Coritiba

O técnico Fernando Seabra ganhou dois desfalques de última hora: Jacy e Felipe Jonathan. Ambos foram cometidos por um forte quadro viral e já retornaram para Curitiba, onde seguirão em acompanhamento médico e recuperação.

Pedro Rangel; Lucas Taverna, Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra

Desfalques: Lucas Ronier (suspenso), Maicon (lesão muscular na posterior da coxa), Keno (lesão muscular na coxa direita), Pedro Morisco (lesão no ombro), Rodrigo Rodrigues (ruptura de LCA), Jacy e Felipe Jonathan (quadro viral).

Como chegam as equipes?

O Santos chega após uma boa exibição diante do Coritiba na última terça-feira, quando o Peixe venceu por 2 a 0 o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Após uma sequência de sete jogos sem vitórias, o clube da Baixada Santista agora busca sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Na 15ª colocação do Brasileirão, o Santos possui 18 pontos, apenas um de diferença para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. Caso vença o Coritiba novamente, o Peixe pode ganhar muitas posições na tabela, já que também possui apenas dois pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, sétimo colocado.

Por sua vez, o Coritiba vem em um jejum de cinco jogos sem triunfar. A última vez que o Coxa conquistou uma vitória foi no dia 19 de abril, quando superou o Atlético-MG por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na competição, o time paranaense ocupa a nona posição com 20 pontos somados.

Arbitragem de Santos x Coritiba