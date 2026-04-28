Santos tem retornos e vai com Neymar e Rollheiser para enfrentar o San Lorenzo; veja escalações

O Santos está escalado para tentar buscar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. O Peixe enfrenta o San Lorenzo, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).

Para o confronto, Cuca terá reforços importantes, incluindo o meia-atacante Neymar, que apresentou um quadro viral no último sábado. O camisa 10 foi poupado do duelo contra o Bahia para estar 100% para o jogo decisivo na Sul-Americana.

Suspensos na última rodada do Brasileirão, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Gabriel Brazão, que foram preservados.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol.

Técnico: Cuca

Desfalques: Vinícius Lira, Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Zé Rafael (lesionados).

🔴 Escalação do San Lorenzo

Orlando Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde e De Ritis; Cuello, Auzmendi e Reali.

Técnico: Gustavo Alvarez

Desfalques: Daniel Herrera, Ezequiel Cerutti e Gastón Hernández (lesionados)

Como chegam as equipes?

O San Lorenzo vem de uma invencibilidade de nove jogos. Nesse período, conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, torneio em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.

Do outro lado, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.

Arbitragem de San Lorenzo x Santos

Árbitro : Jhon Ospina (COL)

: Jhon Ospina (COL) Assistentes : David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL) VAR: David Rodriguez (COL)

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