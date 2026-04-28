Santos tem retornos e vai com Neymar e Rollheiser para enfrentar o San Lorenzo; veja escalações

O Santos está escalado para tentar buscar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. O Peixe enfrenta o San Lorenzo, na noite desta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).
Para o confronto, Cuca terá reforços importantes, incluindo o meia-atacante Neymar, que apresentou um quadro viral no último sábado. O camisa 10 foi poupado do duelo contra o Bahia para estar 100% para o jogo decisivo na Sul-Americana.
Suspensos na última rodada do Brasileirão, Gabigol e Igor Vinícius voltam a estar à disposição do treinador, assim como Willian Arão e Gabriel Brazão, que foram preservados.
Escalação do Santos
Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol.
Técnico: Cuca
- Desfalques: Vinícius Lira, Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Zé Rafael (lesionados).
SANTOS ESCALADO! 📋⚪️⚫️ pic.twitter.com/krfpPMMsGL
— Santos FC (@SantosFC) April 28, 2026
🔴 Escalação do San Lorenzo
Orlando Gill; Herrera, Romaña e Montenegro; Tripichio, Gulli, Insaurralde e De Ritis; Cuello, Auzmendi e Reali.
Técnico: Gustavo Alvarez
- Desfalques: Daniel Herrera, Ezequiel Cerutti e Gastón Hernández (lesionados)
Como chegam as equipes?
O San Lorenzo vem de uma invencibilidade de nove jogos. Nesse período, conquistou cinco vitórias e quatro empates. A última derrota foi no dia 16 de março, diante do Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino, torneio em que ocupa a sexta colocação com 22 pontos somados após 15 rodadas. Já na Sul-Americana, o clube de Buenos Aires lidera o grupo D com quatro pontos.
Do outro lado, o Santos vem de um empate em 2 a 2 contra o Bahia, que marcou o quarto jogo seguido do Peixe sem vitória. De volta ao Z4 do Campeonato Brasileiro, a equipe agora foca no seu primeiro triunfo pela Sul-Americana, em que é o lanterna da chave, na quarta posição, com um ponto. Nas primeiras rodadas, o Santos acabou derrotado pelo Deportivo Cuenca e apenas empatou com os reservas do Recoleta.
Arbitragem de San Lorenzo x Santos
- Árbitro: Jhon Ospina (COL)
- Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
- VAR: David Rodriguez (COL)
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