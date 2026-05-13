Brazão volta, e Santos ganha reforços no banco para decisão contra o Coritiba; veja escalações

O Santos está escalado para o duelo decisivo de logo mais contra o Coritiba, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. O técnico Cuca conta com o retorno de Gabriel Brazão no gol. Fora isso, escolheu repetir o mesmo time do último jogo, que terminou com vitória, e ainda ganhou dois reforços no banco de reservas.

A bola rola para Coritiba e Santos às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Coritiba (PR).

Com o empate sem gols no jogo de ida na Vila Belmiro, uma vitória simples leva um dos times às oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Santos escalado

O Santos está definido com apenas uma mudança em relação à última partida. Gabriel Brazão, que esteve suspenso, volta ao time titular no lugar de Diógenes. O restante do time é o mesmo que venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Adonis Frías e Barreal estão mantidos no 11 inicial, com Gabigol começando no banco.

Outras duas novidades no Santos estão entre os reservas. Gabriel Menino e Gustavo Henrique, recuperados das respectivas lesões musculares, voltam a ser opção para Cuca e começam no banco.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva, Bontempo e Barreal; Neymar e Rollheiser.

Desfalques: Luan Peres (fratura no quinto metatarso da mão esquerda)

PEIXÃO ESCALADO PRO JOGO DECISIVO! 📋 pic.twitter.com/hZVz7JOdBh — Santos FC (@SantosFC) May 13, 2026

Coritiba também definido

Do outro lado, o Coritiba terá um retorno importante para o confronto. Tiago Cóser retorna à escalação inicial após cumprir suspensão no último jogo. Enquanto isso, Breno Lopes, recuperado de infecção respiratória, está de volta, mas começa no banco de reservas.

O Coritiba vai a campo com: Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.

Desfalques: JP Chermont (emprestado pelo Santos), Fabinho (lesão no joelho esquerdo), Keno (pancada no joelho direito), Rodrigo Rodrigues (cirurgia no joelho direito), Maicon (lesão muscular na coxa esquerda) e Pedro Morisco (cirurgia no ombro direito).

🇳🇬📝 Escalado pro jogo contra o Santos. É Copa do Brasi e queremos a classificação! 🟢⚪ #CFCxSAN #CoxaNaCopaDoBrasil pic.twitter.com/0ojFWgBDe7 — Coritiba (@Coritiba) May 13, 2026

Como chegam as equipes?

O Coritiba não vence há quatro partidas, com dois empates e duas derrotas, e sofreu o empate no último lance contra o Inter, em casa, no último jogo. Do outro lado, o Santos findou um jejum de sete jogos sem vencer ao bater o Red Bull Bragantino, na Vila, por 2 a 0.

Arbitragem de Coritiba x Santos

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)