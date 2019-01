Erro de comunicação faz presidente do Santos prometer contratar reforço já anunciado

O presidente do Santos, José Carlos Peres, participou do programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, na noite deste domingo, e prometeu contratar dois reforços na terça-feira: um zagueiro e um meia-atacante com facilidade para atuar pelas pontas.

O problema é que o meia citado já foi contratado e até anunciado pelo Peixe. Trata-se de Yeferson Soteldo, ex-Huachipato. O venezuelano posou para foto no CT Rei Pelé, treinou neste domingo e assistiu ao amistoso contra o Corinthians, em Itaquera.

Peres ficou vendido por causa de um erro do departamento de comunicação com o jurídico. A oficialização foi feita antes da transferência ser confirmada no TMS (Transfer Matching System), da FIFA. A chegada do documento está prevista para terça-feira.

O presidente viu o anúncio oficial, mas preferiu manter o discurso de que ainda falta assinar. O contrato de Soteldo está firmado, porém, falta a última fase. A situação não preocupa e não se vê risco da negociação melar, mas o mal-estar foi gerado.

“Eu vi o anúncio, mas é a molecada, né? Eu só falo quando está tudo assinado. Está faltando a confirmação do Huachipato. Falta o transfer. Futebol é uma caixa de surpresas. Eu não sei nem se chegou, mas acredito que não. Honestamente, como é um caso negociado e ok, estou pensando em outro reforços. Se chegar o transfer, terça a gente apresenta”, disse o presidente, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Com Soteldo confirmado, a promessa fica por conta do zagueiro. O nome é o de Felipe Aguilar, do Atlético Nacional. A negociação está encaminhada para o pagamento parcelado semestralmente de 5 milhões de dólares (R$ 18,5 mi)