Equipe do México aumenta lista de interessados em Cueva, do Santos

O Morélia é mais um clube interessado em Christian Cueva, do Santos. O América, também do México, e o Rosario Central, da Argentina, são outros possíveis destinos.

O Peixe prioriza a venda, enquanto essas equipes tentam empréstimo com o argumento de valorizar o meia pouco utilizado nesta temporada.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar, da Rússia, até janeiro. O contrato possui cláusula de compra obrigatória por R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. O Alvinegro quer alguém para assumir a dívida ou ao menos pagar parte dela e diminuir o prejuízo.

Christian Cueva possui o maior salário do elenco (R$ 600 mil) e será a segunda contratação mais cara da história se o Santos tiver de arcar com os R$ 26 mi – Leandro Damião é o “líder”, com R$ 42 milhões investidos.

O meio-campista tem 28 anos e terminou a temporada afastado do elenco profissional pelo ex-técnico Jorge Sampaoli. Ele atuou 16 vezes no ano, sem fazer gol ou dar assistência.