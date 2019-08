Entenda por que o Whitecaps liberou Lucas Venuto de graça para o Santos

O Santos acertou a contratação de Lucas Venuto de graça. O atacante de 24 anos rescindiu com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, e ficou livre no mercado. O acordo é até dezembro de 2022, como antecipou a Gazeta Esportiva.

O Peixe esteve perto de trazer Lucas Venuto em janeiro, então no Áustria Viena. A negociação acabou cancelada nos últimos detalhes e o destino foi o Whitecaps. No contrato até 31 de dezembro de 2021, estipulou-se uma cláusula de liberação facilitada ao futebol brasileiro.

Dessa forma, Venuto abriu mão de parte de valores a receber e chegou a um acordo amigável pela rescisão do contrato. O Whitecaps ficou com 20% da futura venda do jogador. O Alvinegro pagará apenas pequenos valores de luvas e comissão.

Lucas Venuto atuou por sete meses no Canadá. Ele jogou 22 vezes, com três gols e uma assistência. Foi titular em 13 oportunidades.

O atacante foi revelado pelo Red Bull Brasil e passou por RB Leipzig, da Alemanha, Liefering, Grodig e Áustria Viena, todos da Áustria, antes do Whitecaps.

