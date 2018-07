Entenda por que o Santos não terá reforços na Copa do Brasil; clube tenta reverter

O Santos perdeu o prazo e não conseguiu inscrever Bryan Ruiz e Carlos Sánchez na Copa do Brasil. O limite máximo para regularizar jogadores era 18h desta segunda-feira e não há outra chance no decorrer da competição. O Peixe enfrentará o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O caso de Bryan era esperado. A Costa Rica não faz parte da Mercosul e o trâmite para concessão do visto de trabalho é mais moroso – o processo dura, por protocolo, 30 dias. Os documentos foram organizados e houve o pedido de aprovação no Ministério do Trabalho, em Brasília. O “ok” foi recebido nesta segunda, mas não houve tempo hábil para a publicação no Diário da União.

Com a aprovação registrada no diário, Bryan Ruiz poderá ir até a Polícia Federal para retirar a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM). Essa identidade permite a emissão do contrato na CBF e o registro para publicação no Boletim Informativo Diário. Vale lembrar que o meia foi anunciado no dia 11 de julho.

Com Sánchez, a situação é diferente e houve, sim, um erro. O clube pediu os documentos necessários, mas o uruguaio não conseguiu trazer todos e o processo atrasou. A expectativa do Santos é concluir a burocracia nesta semana para que o meio-campista possa estar à disposição contra o Botafogo, sábado, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio da contratação foi feito no dia 23.

“É verdade (que faltaram documentos). Amanhã (terça-feira) eu vou conseguir. Me pediram quando eu assinei o contrato, mas esse papel demora e ainda não chegou. Creio que o documento vem de Monterrey”, disse Sánchez, em rápida explicação à Gazeta Esportiva.

A responsabilidade de regularizar jogadores é do departamento jurídico. Na gestão do ex-presidente Modesto Roma, Sergio Dimas, então gerente de logística, foi demitido por supostamente esquecer de inscrever o time na Libertadores. O profissional retornou ao Santos com José Carlos Peres, agora como gerente administrativo.

SANTOS TENTA REVERTER

O Santos tenta aumentar o prazo para inscrição de jogadores na Copa do Brasil. O Peixe tem mantido contato com a CBF nos últimos dias. Além de Bryan Ruiz e Carlos Sánchez, o Peixe se acertou com Derlis González e esse será o terceiro reforço para o segundo semestre indisponível no elenco dirigido pelo técnico Cuca.

O argumento do Peixe é a mudança no calendário por causa da Copa do Mundo da Rússia. A janela de transferências foi prorrogada até 15 de agosto, mas o prazo de inscrição na Copa do Brasil foi mantido. Dessa forma, atletas que atuaram no Mundial foram prejudicados.