Entenda por que Diego Pituca ainda não renovou com o Santos

No dia 2 de janeiro, em reunião no CT Rei Pelé, o Santos encaminhou um novo contrato para Diego Pituca. De lá para cá, quase um mês depois, o acerto não foi assinado.

Há um acordo entre o Peixe e o meio-campista para vínculo até 2022, com mais do triplo do salário atual e aumento na multa rescisória (hoje de R$ 8 milhões). O problema está na comissão.

O empresário Adalberto Almeida cobra 5% do valor total do contrato, percentual comum em transações esportivas. O Alvinegro, porém, quer que o agente receba por meio das luvas pagas para que Pituca renove.

“Não pedi comissão alta, eu pedi a comissão que o Santos paga para todos os empresários: 5% do valor total do contrato. Se não me pagar, não tem renovação. Simples assim. O presidente José Carlos Peres foi com o contrato para Diego assinar sem falar comigo e não conseguiu”, disse Adalberto, à Gazeta Esportiva.

No último domingo, depois do clássico contra o São Paulo, Diego Pituca disse que dependia do presidente e a renovação estava “travada”. Peres, em contrapartida, afirmou que só faltava o atleta assinar. No fim das contas, as negociações iniciadas em julho ainda parecem longe do encerramento.