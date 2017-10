Encostados, Donizete e Thiago Ribeiro devem sair do Santos em 2018

Mesmo ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Santos segue montando uma ‘lista de dispensas’ para a próxima temporada. E além de Kayke, os encostados Leandro Donizete e Thiago Ribeiro também não devem permanecer no Peixe em 2018.

O atacante de 31 anos tem sua saída praticamente decretada. Com contrato até o final de dezembro e um salário de R$ 300 mil, Thiago não terá seu vínculo renovado e já começou a procurar um novo clube para atuar a partir de janeiro.

Já a situação do volante é mais complicada, afinal, ele tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2019. Pedido de Dorival Júnior no final do ano passado, Donizete nunca conseguiu engatar uma boa sequência de jogos no Peixe.

Apesar disso, ele recebeu uma chance como titular no jogo mais importante do Peixe no ano, contra o Barcelona de Guaiaquil, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Libertadores. Porém, o jogador de 35 anos foi um dos piores em campo na derrota por 1 a 0, que culminou com a eliminação da equipe no torneio continental.

Desde então, Donizete vem ficando fora até do banco de reservas do time comandado por Levir Culpi. Assim como Thiago Ribeiro, o volante recebe R$ 300 mil por mês, valor que vem pesando no orçamento do clube. A ideia da diretoria é buscar um empréstimo ou até mesmo negociar o veterano em definitivo no início da próxima temporada.

Leandro Donizete soma 22 jogos no Santos, 12 como titular. Ainda não marcou gols nem deu assistências. Thiago Ribeiro, por sua vez, já atuou em 102 partidas com a camisa do Peixe e balançou as redes 23 vezes.