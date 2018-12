Empresário encerra negociação por renovação de Pituca no Santos

O empresário de Diego Pituca, Adalberto Almeida, encerrou as negociações por um novo contrato com o Santos. O meio-campista fica com as mesmas condições atuais ou sai para atuar em outro clube. Uma grande equipe da Série A do Campeonato Brasileiro prometeu formalizar uma proposta na próxima segunda-feira.

De acordo com publicação do Yahoo, Pituca recusou um salário três vezes maior. Adalberto acredita que o presidente busca vazar informações para jogar a responsabilidade da provável saída ao jogador. Ele deseja ficar e tem conversado frequentemente com o executivo de futebol Renato.

“Tivemos uma reunião na última quarta-feira, no Business Center. Eu, o presidente e o dono de 50% dos direitos econômicos do Pituca. A reunião durou três horas e acertamos salário, tempo de contrato (quatro anos) e luvas, mas não chegamos a um consenso por causa da meritocracia e no salário máximo possível durante o tempo de acordo. Não houve ameaça, mas sim uma real proposta de um clube brasileiro. As negociações foram encerradas. Ou ele sai sob o pagamento da multa rescisória ou continua com o mesmo salário”, disse Adalberto, à Gazeta Esportiva.

O Santos, em compensação, não dá as tratativas como encerradas e ainda confia na renovação. Por outro lado, desconfia das ofertas pelo meio-campista e crê na permanência mesmo se não houver acordo nos próximos dias. Em entrevista recente, o presidente apostou na “ética” dos rivais.

A multa rescisória é de R$ 8 milhões para clubes brasileiros. Diego Pituca recebe um dos menores salários do elenco profissional.