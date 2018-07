Empresário chega, e Santos espera fechar contratação de Sánchez nesta terça

O Santos espera fechar a contratação de Carlos Sánchez nesta terça-feira. Seu empresário desembarcou em São Paulo às 18h desta segunda e marcou uma reunião para concluir a negociação.

Há um acerto verbal entre as partes e resta definir detalhes de um contrato até dezembro de 2020, com salários de cerca de R$ 400 mil e luvas de pouco mais de R$ 2 milhões. Se houver o acordo pessoalmente, Sánchez interromperá as férias no México para também vir ao Brasil. Ele descansa depois de ser quinto colocado da Copa do Mundo da Rússia com o Uruguai.

O Peixe convenceu o Monterrey-MEX com 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi) e recebeu a prioridade em caso de outras propostas. A relação entre as diretorias se estreitou após o amistoso, vencido pelos mexicanos por 1 a 0, no último dia 7, no Estádio BBVA Bancomer.

Sánchez é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.