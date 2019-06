Em “teste” no Santos, Caju atrai interesse do Ludogorets

Caju está na mira do Ludogorets. O clube da Bulgária procurou o Santos e os representantes do lateral-esquerdo nesta semana interessado na contratação.

Antes do Ludogorets, O Apoel, do Chipre, tentou a permanência em definitivo após o empréstimo na última temporada europeia. A negociação não terminou, mas esfriou por causa da pedida alta do Peixe.

Com contrato até dezembro e a possibilidade de assinar um pré-acordo a partir de julho para sair de graça em janeiro, Caju atrai interessados no mercado. A vontade do ala, porém, é agradar a Jorge Sampaoli.

Sampaoli freou a saída de Caju e pediu tempo à diretoria para observá-lo nos treinamentos. Diferentemente de outros que retornaram de empréstimo, casos de Noguera e Vecchio, o lateral trabalha com os demais atletas do elenco profissional.

O objetivo de Caju é conseguir o apoio de Jorge Sampaoli em busca da renovação. Se isso não ocorrer nos próximos dias, o futuro será longe do Santos.

“Fico feliz pelo interesse de um treinador como o Sampaoli. O Santos está muito bem servido de laterais, Jorge e Felipe Jonatan estão fazendo um ótimo trabalho e estou aqui para ajudar. Já deu para perceber que a comissão gosta de atletas que façam mais de uma função e quero me preparar da melhor maneira possível nos treinamentos para ficar à disposição”, disse Caju.

Caju tem 23 anos e jogou 33 vezes pelo Apoel, com três gols marcados. Na última terça-feira, o Menino da Vila foi testado como um ponta pela esquerda.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com