Em reunião com Sampaoli, presidente do Santos fala de Cueva e promete reforços

O presidente do Santos, José Carlos Peres, teve nova reunião com o técnico Jorge Sampaoli nesta segunda-feira. Na conversa, nova promessa por reforços importantes nos próximos dias.

Um dos nomes comentados foi o de Christian Cueva. O presidente atualizou sobre a negociação e disse que há boa chance de um final feliz em breve.

“Ainda faltam detalhes, não fizemos a contratação, não assinamos. É um pedido do Sampaoli por um 10. Não se encontra 10 no Brasil, talvez Palmeiras e Flamengo sejam os únicos times com um 10. Essa função está sumindo”, disse o presidente, à Rádio Bandeirantes.

“Não é que custa caro (Cueva), o mercado está hiperinflacionado. Vendemos o Bruno Henrique por 6 milhões de dólares e qualquer jogador de nível custa 6,7,8… É isso que pega. Estamos tentando um valor à altura do Santos e tentamos jogadores top. Sampaoli pede reforços e tentamos atender de todo jeito para jogar mais para frente. Time que joga atrás fica em 10º, 11º, 12º… A filosofia do Sampaoli é de ataque, de intensidade e isso exige um camisa 10. Ainda existe muita coisa para acontecer”, completou.

Outras várias opções foram citadas por Peres e o presidente, em contrapartida, ouviu a cobrança do treinador por um lateral-esquerdo e um centroavante. O objetivo da diretoria é trazer Cueva, Ronaldo, um ala e um camisa 9 em pouco tempo.

