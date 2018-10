Em reunião com Peres, Cuca e Renato, Santos define posições carentes

O Santos já iniciou o planejamento para 2019 e um dos passos foi definir as posições carentes para reforçar o elenco comandado pelo técnico Cuca.

Nesta terça-feira, o presidente José Carlos Peres conversou rapidamente com o treinador. O papo maior foi com o executivo de futebol Renato e o gerente administrativo Sérgio Dimas.

“Aconteceu (a reunião). Com o Cuca foi rapidamente, chegou quase no horário do treino. Me reuni com Dimas e Renato e conversamos sobre possibilidades. Não só de ida, mas como de volta. Não só de vender, mas de comprar. Há vários nomes”, disse o presidente.

“Posso falar de posições que detectamos em conjunto. Gostaria de mais tempo do Cuca (em conversa), mas precisamos de lateral-esquerdo, um volante de ofício, não um segundo volante, um substituto ou alguém que reveze com Alison. Está segurando desde o começo do campeonato, segura as pontas, forte atrás. Depois temos um centroavante de qualquer maneira para contratar. E acho que mais um 10 seria interessante”, emendou o mandatário.

O Santos contratou sete reforços em 2018: Gabigol, Eduardo Sasha, Dodô, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Derlis González e Felippe Cardoso.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com