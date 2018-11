Em reapresentação, Luiz Felipe treina e deve reforçar Santos

Na tarde desta segunda-feira, o plantel do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após a derrota por 2 a 1 para o América-MG, na Arena Independência. Enquanto os titulares fizeram um treino regenerativo na academia, os reservas disputaram um jogo-treino contra o sub-20. A principal novidade em campo foi a presença de Luiz Felipe.

O zagueiro, que sofreu um estiramento na panturrilha direita, treinou pela primeira vez com bola e deve reforçar o Peixe contra o Botafogo. Além dele, Yuri Alberto e Felippe Cardoso também treinaram normalmente após se recuperaram de lesões, na clavícula e no púbis, respectivamente.

Na partida amistosa, o time profissional venceu os atletas da base por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados pelo próprio Luiz Felipe e pelo atacante Artur Gomes. A atividade teve apenas um tempo e contou com os olhares atentos do treinador Cuca.

O Alvinegro Praiano volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira, novamente no CT Rei Pelé. A próxima partida do Santos será contra ao Botafogo, na quarta-feira, dia 21, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Atualmente o clube ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com 46 pontos.