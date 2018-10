Em meio a “pacote” de renovações, Santos corre risco de perder joia

O Santos renovou com Derick, Cadu e Ivonei, além de ter contrato apalavrado com Kaio Jorge, mas pode perder outro destaque da equipe sub-17: o volante Sandry Roberto.

De acordo com o pai do jovem, Roberto, a chance dele deixar o Peixe é grande. O jogador coleciona convocações para seleções de base e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

“Me chamaram há quatro meses, mas ele tinha só 15 anos e não poderia assinar. Depois disso, não me chamaram mais. Começaram a colocá-lo no banco de reservas e chegaram a deixá-lo fora dos jogos. Para ser convocado (para a seleção) fica difícil, a última foi em dezembro, numa competição nos Estados Unidos. Ele foi campeão e depois não foi mais chamado”, disse o pai de Sandry, à Gazeta Esportiva.

“Estão renovando com outros garotos e o Santos não nos procurou, nem o empresário diretamente. Há clubes interessados nele e vamos estudar o futuro”, completou.

A promessa do Peixe é manter todos os destaques da promissora geração que compõe o time sub-17. Além de Sandry, o meia Giovanni também tem situação incerta. Há, porém, a promessa de reunião com os representantes do atleta na próxima semana.