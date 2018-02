Zeca chora e diz que não voltará ao Santos: “Não errei”

Confira este e outros vídeos em

Zeca se pronunciou pela primeira vez após entrar na Justiça contra o Santos, em outubro de 2017. Na tarde desta quinta-feira, em São Paulo, o lateral-esquerdo explicou sua decisão, chorou e disse que não errou. Ele afirmou que não voltará a jogar pelo Peixe. Veja o pronunciamento abaixo, na íntegra.

“Estou passando por um momento muito difícil. Não estou aqui para rebater respostas do Santos. Não é o dinheiro que me faz. Sou movido ao amor pelo futebol. Tudo começo antes do jogo contra o Sport, em que eu fui treinar e tinha postado na noite anterior, quando empatamos no Pacaembu, contra o Vitória. Torcedores entenderam de maneira errada e, quando cheguei, gente do Santos me chamou dizendo que eu não iria jogar. Fiquei transtornado, perguntei o motivo, fiz absolutamente nada. Conversei com meu empresário e tudo começou ali. Fui embora chateado, meus companheiros pedindo para eu voltar e dizendo que não viajariam sem mim. O presidente (Modesto Roma) me ligou pedindo para voltar. Sem contar as pichações… E eu fui para o jogo, dei minha vida, e voltando de viagem, havia a possibilidade do ônibus estar dentro do aeroporto para não corrermos riscos. Lucas Lima também estava para sair ou não. O presidente decidiu que passássemos no meio da torcida, 30 ou 40. Dividiram os grupos de cinco em cinco com seguranças, mas foi inevitável. 40 pessoas em cima de mim. Fui agredido, chorei em casa com a minha família. Acordei, minha mãe estava chorando. Minha mãe tem problema psicológico, ameaçaram ela de morte”, disse.

Eu entrei no futebol para ajudar minha família, para dar tudo que eles precisam. Não entrei para trazer problema. E eu estava trazendo. Querendo ou não, eu estava. Minha mãe toma remédios controlados e estava sem tomar há três dias. Recebeu ameaça de morte no internet e no celular. Estava desesperada para sair de Santos. E eu não queria deixá-la lá. Quando cheguei no outro dia no apartamento, fiquei chateado. Minha mãe precisava de tratamento. Decidi conversar com meus empresários e tomei a decisão. Eu tomei a decisão. Atitude foi minha. Salários atrasados, direitos de imagem atrasados, mas não foi por isso. Era pela lei. Mas era pelo coração do atleta. Eu queria trazer solução para a minha família. Pessoas do Santos foram covardes comigo, não cito nomes. Me indicaram empresários para assinar e tirar os meus da jogada para pagarem minhas luvas. Nunca trairia as pessoas ao meu redor. Eu tenho caráter. Nunca viram eu falar mal do Santos até hoje. Falei hoje porque passou esse tempo todo e eu só apanhei. Não falei um ‘a’. Hoje é hora de falar sobre o que eu passei. Só estou treinando como nunca treinei. Minha cabeça é o treinamento. A Justiça vai tomar as suas providências. Tenho certeza que não errei”, continuou.

Na sequência, em respostas ao jornalistas, Zeca disse que não voltará a jogar pelo Santos e que confia na rescisão do contrato na Justiça Trabalhista.

“Eu não volto mais (ao Santos) por todo o que já aconteceu. A Justiça vai ser feita, estou do lado certo. Deixo o meu futuro na mão dos empresários”, resumiu.

Nesta quinta-feira, o presidente José Carlos Peres disse que Zeca poderia ser reintegrado se pedisse desculpas. O lateral-esquerdo foi às redes sociais e afirmou que não se desculparia, pelo contrário. Uma liminar nesta quinta-feira obriga o clube que contratar o jogador a assinar uma carta de crédito para R$ 150 milhões ao mercado interno e R$ 200 milhões ao exterior. A audiência definitiva está marcada para abril.

A primeira tentativa dos representantes do lateral foi colocá-lo em algum clube brasileiro. O Flamengo esteve perto, mas o departamento jurídico vetou. Diante desse cenário, o lateral foi oferecido no mercado europeu. O Girona-ESP demonstrou interesse, porém, também recuou após não ter garantias da contratação.

O Santos tem a certeza de que pode cobrar a multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) se Zeca assinar com outro clube. O lateral abandonou o trabalho e alegou falta de pagamento do fundo de garantia, o que o Peixe nega veementemente.

Com o imbróglio, Zeca está há mais de três meses sem atuar e nem treinar, apenas mantendo a forma na academia. Como a audiência é em abril e as equipes não têm garantias jurídicas, o lateral pode ficar até seis meses longe dos gramados.

Caso a expectativa seja cumprida e o Peixe vença, a diretoria cogita reintegrar Zeca. Há quem entenda que, relacionado para as partidas, o lateral pode recuperar o valor de mercado perdido diante das polêmicas e do tempo sem jogar. Para isso, seria preciso superar a resistência da torcida e de alguns dirigentes.