Em homenagem ao dia do jornalista, Santos destaca o “valor da informação”

Nesta terça-feira, comemora-se, no Brasil, o dia do jornalista. Data essa que foi lembrada pelo Santos em suas redes sociais.

Em tempos de crise, lembramos do valor da informação. O jornalismo em 2020 é mais que necessário. Mas o jornalismo pode incomodar? Claro! Como dizia G. Orwell: “Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade” Feliz Dia do Jornalista! pic.twitter.com/HaWYoMkSaj — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 7, 2020

“Em tempos de crise, lembramos do valor da informação. O jornalismo em 2020 é mais que necessário. Mas o jornalismo pode incomodar? Claro! Como dizia G. Orwell: ‘Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade’. Feliz Dia do Jornalista”, escreveram.

George Orwell, citado na postagem, foi um escritor, jornalista e analista da política inglesa. Além de escrever crônicas, poesias e obras de ficção, Orwell era muito conhecido pelos seus artigos jornalísticos polêmicos.

Além da mensagem, o Twitter oficial do Peixe publicou imagens do centro de imprensa no CT Rei Pelé.

