Em “época de plantio”, Santos intensifica busca por patrocínios

O Santos prevê novos patrocínios nas próximas semanas. O executivo de marketing e comunicação, Marcelo Frazão, explica que esse é o período ideal do ano para “plantar”.

Há duas propriedades vagas no uniforme e negociações em andamento para parcerias em 2019. Além disso, acordos para o programa Sócio Rei e interações com o torcedor em geral são estudados.

“Temos equipe focada fortemente em prospecção de parcerias, patrocínios e camisa. Época de mercado de plantio. Entre outubro e novembro dá para impactar o mercado, prospectando todo dia. Tem que se alimentar todo dia, ligações diárias. Queremos aumentar o leque de parceiros, renovar os atuais, alguns a se encerrar perto. E tem prospecção de novas marcas. Temos espaço como manga e omoplata disponíveis. Não temos ritmo de duas por semana, infelizmente, mas tentamos fazer o máximo possível”, explica Frazão.

O Santos anunciou a Brahma na última terça-feira e o Waze na quarta. As duas empresas, assim como o KM de vantagens, ajudarão em ações com o torcedor, em um projeto de patrocínios além da estampa das marcas no uniforme.

A camisa do Peixe tem, atualmente, a Caixa Econômica Federal, Philco, Algar e Orthopride. A Unicesumar estampa o calção.