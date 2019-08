Em duas rodadas, Santos enfrenta atual e ex-time de Rogério Ceni

Depois de ser derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 na estreia de Rogério Ceni como treinador do time mineiro, o Santos volta a entrar em campo neste domingo, na Vila Belmiro, diante do Fortaleza, justamente o ex-clube do ídolo são-paulino.

Ainda que não tenha tido muito tempo para trabalhar o time, Ceni conseguiu começar sua trajetória no Cruzeiro com o pé direito diante do Santos. É bem verdade que a expulsão de Gustavo Henrique, no primeiro minuto de jogo, prejudicou muito o desempenho santista, mas Jorge Sampaoli também acabou criticado por conta das escolhas que fez ao longo dos 90 minutos, sobretudo em relação a utilização de três zagueiros e a opção pelo recém-chegado Pará.

Já diante do Fortaleza, neste domingo, o Peixe terá pela frente um time onde Rogério Ceni deixou frutos, mas que agora é comandado sobre Zé Ricardo. Em sua estreia no time cearense, na rodada passada, o treinador amargou uma derrota por 1 a 0 dentro de casa.

Para este duelo, aliás, Sampaoli deve mexer na equipe. Durante esta semana, o argentino treinou com Victor Ferraz, Evandro e Marinho como titulares, além de Felipe Aguilar entrando na vaga do suspenso Gustavo Henrique. Com isso, o Peixe deve ter Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Com 32 pontos ganhos, o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. O Peixe, contudo, corre o risco de perder a ponta da competição, uma vez que Flamengo, Palmeiras e São Paulo, todos com 30 pontos, podem assumir a primeira colocação já nesta rodada.

