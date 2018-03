Em clássico, Santos arrecada o triplo de quatro jogos somados

O público de 34.441 pagantes no Pacaembu para o clássico contra o Corinthians fez o Santos arrecadar, em um jogo, três vezes mais do que nas quatro partidas anteriores do Campeonato Paulista.

O Peixe lucrou R$ 665.470,66 neste domingo, aproximadamente o triplo dos R$ 226.335,62 em bilheteria nos jogos contra Bragantino (Vila), Ituano (Pacaembu), São Caetano (Vila) e Santo André (Vila).

A arrecadação vem em boa hora. O clube vive momento financeiro delicado e tem dificuldade para arcar com os salários do elenco e funcionários. A promessa da diretoria é dividir os mandos de campo em 50% entre Vila Belmiro e Pacaembu na temporada.

