Em busca de evolução, Santos recebe a Inter de Limeira pelo Paulistão

Ainda buscando encontrar o melhor futebol sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Santos recebe a Inter de Limeira, nesta quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Depois de empatar sem gols na estreia do estadual contra o Red Bull Bragantino, o Peixe venceu o Guarani na última rodada. Com os quatro pontos conquistados até o momento, o Alvinegro Praiano ocupa a primeira posição do grupo A.

Apesar da liderança em sua chave, o Santos ainda não conseguiu apresentar um futebol convincente na temporada. O Peixe sofreu defensivamente contra o RB Bragantino e teve dificuldades para vencer um Guarani que estava com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo.

O desempenho irregular nas duas primeiras partidas do ano já deixaram alguns torcedores impacientes e tiveram início algumas comparações de Jesualdo com Sampaoli. Após a partida, o treinador português mostrou estar incomodado com o paralelo traçado com o seu antecessor.

“Eu tenho dois jogos. Não sei o que vai acontecer. Meu time não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos. Eu vou preparar a minha equipe. A equipe vai jogar no nível de alguns jogos do ano passado, mas em outras terá mais dificuldades, como todas as equipes”, afirmou Jesualdo.

Para o jogo desta quinta-feira, Marinho permanece fora por conta do entorse no tornozelo esquerdo. Por outro lado, a boa notícia é que Kaio Jorge voltou a treinar normalmente e poderá atuar contra a Inter de Limeira.

Como Soteldo ainda não terá tempo de retornar da Colômbia, onde a Venezuela foi eliminada do pré-olímpico, e Arthur Gomes teve lesão diagnosticada na coxa direita, as duas vagas para as pontas seguem em aberto. Kaio Jorge, Derlis González, Raniel e Tailson brigam por dois lugares no time titular.

Por outro lado, a Inter de Limeira vem de um resultado que traz confiança à equipe, que derrotou o RB Bragantino fora de casa. Depois de perder na primeira rodada para o Guarani, o Leão da Paulista soma três pontos, na segunda posição do grupo C.

O principal destaque da Inter de Limeira é Elano, que faz seu primeiro trabalho como treinador após se aposentar. O ex-jogador de 38 anos teve três passagens pelo Santos, tendo conquistado duas vezes o Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004, a Libertadores de 2011 e quatro vezes o Campeonato Paulista, em 2011, 2012, 2015 e 2016. Pelo Peixe, disputou 304 partidas e marcou 65 gols.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTER DE LIMEIRA

Local: Vila Belmiro

Data: 30 de janeiro de 2020. quinta-feira

Horário: 19h15 (Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Risser Jarussi Corrêa

SANTOS: Everson; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Raniel); Kaio Jorge e Eduardo Sasha

Treinador: Jesualdo Ferreira

INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Roger Bernardo, João Victor, Oliveira, Daniel Vançan; Matheus Neris, Marquinhos, Geovane, Lucas Braga, Airton e Thomaz.

Treinador: Elano

Confira outras partidas do Campeonato Paulista desta quinta-feira:

19h15: RB Bragantino x Novorizontino

21h30: Mirassol x Guarani