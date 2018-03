Em alta, Guedes iguala maior sequência no Santos: “Ótimo momento”

Na derrota para o Novorizontino, Daniel Guedes chegou a oito jogos consecutivos como titular e igualou a maior sequência da carreira como profissional do Santos, obtida entre outubro e novembro de 2015.

O lateral-direito entrou em campo pela primeira vez em 2018 no clássico contra o Palmeiras, dia 5 de fevereiro, e não saiu mais. São três vitórias, dois empates e três derrotas. Ele deve ser mantido como titular após o retorno de Victor Ferraz, que se recupera de luxação no ombro direito.

“É muito bom ter essa sequência de jogos e mensurar meu crescimento dentro de campo. Tenho tido cada vez mais confiança e cada vez mais, tenho conseguido ajudar a equipe. De 2015 para 2018, muita coisa mudou. Era praticamente, minha primeira

temporada completa como profissional. Hoje tenho mais experiência, mais tranquilidade para atacar e evolui na forma de marcar”, disse Daniel Guedes.

“Acabei de completar 50 jogos como profissional e tenho vivido um ótimo momento da minha vida profissional e pessoal. Tenho conseguido atuar mais e em breve serei pai pela primeira vez. Estou muito feliz e motivado. Trabalharei muito para superar minhas

marcas e espero que, em 2018, possa ter meu maior número de partidas pelo Santos ao longo da temporada”, completou.

Em Novo Horizonte, Daniel Guedes completou 55 jogos na carreira. A temporada com o maior número de jogos foi a de 2015, com 21 partidas. Em 2014, foram dois jogos, na reta final do Brasileirão. Em 2016, o lateral esteve em campo por seis vezes. E no ano passado, foram 18 atuações.

