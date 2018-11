Em alta, Dodô vibra por 1º gol com a “camisa pesada” do Santos

Dodô fez seu primeiro gol pelo Santos na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras no último sábado, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo destacou a marca pelo clube de tanta tradição, mas lamentou o tropeço e já chamou a torcida para a partida contra a Chapecoense, segunda-feira, no Pacaembu.

“É muito bom fazer um gol com essa camisa pesada do Santos . Fiquei bem feliz, pois saímos atrás no placar, mas fomos melhores em boa parte do jogo e buscamos o empate, então foi um gol importante naquele momento. Infelizmente ele acabou não rendendo pontos para a nossa equipe. Lógico que foi uma satisfação pessoal, mas espero que na próxima vez que marcar eu consiga trazer alguns pontos na tabela”, disse o lateral, ao site oficial do Sanos.

“Nossos adversários diretos (Atlético-MG e Atlético-PR) pelo G6 também não pontuaram na rodada, então seguimos na mesma situação. Agora é um jogo com mando nosso e precisamos bastante do apoio da torcida para seguirmos fortes na luta pela vaga na Libertadores. Vem pro Pacaembu, santista”, completou.

Dodô está emprestado pela Sampdoria-ITA até o fim deste ano e o Santos negocia a sua permanência. O dinheiro para a compra (R$ 1,5 milhão de euros – R$ 6,2 mi) está separado, mas o problema é equilibrar o salário recebido na Europa com a realidade financeira do Peixe. Na nota publicada no site, o Alvinegro fez questão de destacar o prestígio do atleta com diretoria e comissão técnica.