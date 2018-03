Cittadini não é procurado para renovar no Santos: “Desejo é ficar”

Léo Cittadini tem sido umas surpresas do técnico Jair Ventura no Santos. O meio-campista fez Renato ser barrado e se firmou como titular no Campeonato Paulista e Libertadores da América. Ele foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-URU, nesta quinta-feira, no Pacaembu.

“Todo jogador precisa de sequência. Futebol cresce com a confiança. Joguei pouco, tive lesão no ombro, parei por três meses, mas Jair tem confiado em mim, tenho jogado e acho que estou indo bem”, disse o Menino da Vila.

Em alta, Cittadini ainda não foi procurado para renovar seu contrato, com vínculo até o dia 31 de dezembro. O presidente José Carlos Peres diz que a negociação está em pauta, mas não chamou os representantes do meia.

“Meu contrato vence em dezembro, não conversamos, e isso deixo para o meu empresário. Quero jogar. Meu desejo é ficar, com certeza”, afirmou o atleta.

Léo Cittadini é um meia de origem, mas se adaptou à “volância” com o ex-técnico Dorival Júnior. Essa experiência faz com que ele possa ser o “médio” no 4-1-4-1, de Jair: um volante sem a bola e um armador com ela nos pés.