Elenco do Santos ganha respiro depois de ralar no CT Rei Pelé

Com uma pré-temporada reduzida em função do calendário mais apertado esse ano por causa da Copa do Mundo, as comissões técnicas estão tendo de correr contra o tempo para que suas equipes iniciem os Estaduais em uma condição no mínimo satisfatória. No Santos, Jair Ventura tem optado por dois treinos diários desde que chegou ao clube, todos eles fechados à imprensa, com exceção a alguns minutos do aquecimento em dias esporádicos. Quem tem acompanhado os trabalhos garante: dentro do CT Rei Pelé não está tendo moleza.

E prova disso é que os jogadores foram liberados após o almoço desse domingo para curtirem uma breve folga. O descanso está longe de ser um mimo do treinador. Na verdade Jair atendeu ao conselho do preparador físico Ednilson Goes.

Isso porque pela manhã, debaixo de um calor de mais de 30° na Baixada Santista, o grupo alvinegro treinou por quase 2h30 e fez um pouco de tudo: atividades físicas, técnicas e táticas. O mesmo aconteceu no sábado: treino longo e intenso.

Nessa segunda, após almoçar no CT Rei Pelé, a delegação do Peixe partirá para Lins, cidade onde o clube fará sua estreia oficial na temporada, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O desafio está marcado para quarta-feira, contra o Linense. Mas, a programação ainda prevê mais um treino pela manhã, antes do embarque.