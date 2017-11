Elano se coloca à disposição para seguir como técnico do Santos em 2018

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Elano é o atual técnico do Santos. Porém, a permanência dele em 2018 ainda é uma incógnita. Após substituir o demitido Levir Culpi, o ex-jogador ainda espera uma definição das eleições presidenciais do clube, que acontecem de dezembro. Mesmo assim, ele já se colocou à disposição para permanecer no cargo e ainda revelou que já iniciou o planejamento para 2018.

“Espero continuar ano que vem para que eu possa começar um trabalho do começo. Contem comigo. Sou Santos sempre. Diretoria não pode contratar ou vender agora por causa da eleição. Mas programação de pré-temporada está montada. Sentei e fiz o planejamento para 2018 com os funcionários. Está pronto. 3 de janeiro seria a reapresentação”, disse o comandante após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 59 pontos, manteve-se na quarta colocação e confirmou a classificação para a Libertadores. Porém, como o Flamengo também venceu o Corinthians e ficou com 53, os santistas ainda não garantiram matematicamente a vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

“Foram três jogos em sete dias, é um desgaste muito grande. Eu conheço um pouco do trabalho do Renato, e eu sei que ele trabalha todos do mesmo jeito, é um time bem treinado e de muita qualidade e vem totalmente descansado. Os nosso jogadores tem muito mérito. Tiveram dificuldades, mas o objetivo da noite foi alcançado”, comemorou o treinador.