Elano evita falar sobre afastado Lucas Lima e mira vice-campeonato

Sem Lucas Lima, afastado pela diretoria, o Santos se classificou para a fase de grupo da Copa Libertadores 2018 ao ganhar do Flamengo por 2 a 1, na Ilha do Urubu. De olho na possibilidade de ser vice-campeão, o técnico Elano preferiu exaltar os atletas que atuaram no domingo a comentar a situação do meia.

“Não quero ser grosso com você e nem é o meu jeito. Mas eu acho que o Lucas Lima é decisão da diretoria. Temos que valorizar o que nossos atletas fizeram. O Lucas Lima ajudou ao longo do ano e foi um cara importante, mas tenho que valorizar o que esses atletas fizeram dentro do jogo”, declarou.

Com contrato apenas até o final desta temporada, após uma arrastada negociação, Lucas Lima não chegou a um acordo para renovar seu compromisso com o Santos. Cotado para reforçar o Palmeiras, o meia foi substituído por Vecchio, que ganhou elogios de Elano. Assim como Noguera e Luiz Felipe.

“Está todo mundo de parabéns. O Lucas Lima também se inclui nisso, porque faz parte do clube até dezembro”, afirmou o interino, satisfeito com a vaga na Libertadores. “Fico feliz, porque são situações diferentes que estou vivendo na minha vida”, completou.

Superado pelo Grêmio no número de vitórias (18 a 17), o Santos ocupa o terceiro lugar com 62 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem 60 e enfrenta o Botafogo às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Palestra Itália. O vice recebe um prêmio de R$ 11,3 milhões da CBF, enquanto o quarto ganha R$ 5,6 milhões.

“É importante ficar o mais bem colocado possível e não só pelo dinheiro, mas também pelo que representamos, pelo Santos. Queríamos o título do campeonato, mas infelizmente não foi possível. Agora, temos a possibilidade de chegar na segunda colocação”, afirmou Elano.

Sem o meio-campista Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santos volta a campo para enfrentar o Avaí, na Vila Belmiro. Assim como todos os jogos pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a partida será disputada às 17 horas (de Brasília) de domingo.