Elano evita falar de futuro no Santos e revela reunião após fim do contrato com a Inter

Elano foi surpreendido com a saída do Santos no início da gestão de José Carlos Peres, em 2018, após assumir o time interinamente.

O ídolo do Peixe estudou e assumiu a Internacional de Limeira nesta temporada. Ele tem o desejo de voltar como treinador, mas evita falar sobre o assunto por respeito a Jesualdo Ferreira.

“Eu tenho uma história no clube, agradeço e todos sabem do carinho pelo clube e cidade. E pelo Jesualdo. Ele é o treinador, uma linda história, com bagagem incrível. Pode acrescentar muito. Preciso ter cuidado nesse assunto… Estou me preparando para ser o treinador, mas respeito o momento do Santos, que tem treinador”, disse Elano, em live no Instagram.

O contrato com a Inter terminou durante a quarentena por conta do novo coronavírus. Elano se reunirá com o presidente Lucas D’Andrea Balistiero nos próximos dias para discutir a permanência.

“Eu tenho uma reunião marcada com o presidente do clube. Vamos decidir algumas questões. Tenho nada concretizado com ninguém no momento. É momento delicado, não dá para acelerar o processo”, concluiu.

A Internacional de Limeira ocupava o terceiro lugar do Grupo C do Campeonato Paulista, com 11 pontos, antes da paralisação a duas rodadas do fim da primeira fase do Estadual.

